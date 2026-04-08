Утвердили кандидатуру на должность омбудсмена

Хрулёва Инга

Севастопольский парламент 7 апреля единогласно утвердил кандидатуру Павла Буцая на должность уполномоченного по правам человека городе Севастополе.

В законодательное собрание в установленный законом срок было внесено единственное предложение с кандидатурой П.Буцая. Оно поступило от губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Утвержденная местным парламентом кандидатура будет направлена на согласование федеральному Уполномоченному по правам человека.

Должность омбудсмена П.Буцай занимает с 2015 года. Если его кандидатура будет принята федеральным уполномоченным, то он вступит в должность уже в третий раз, который формально будет вторым.

Уполномоченного по правам человека в России избирают на пять лет: по закону одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух сроков подряд. В феврале в ходе очередного пленарного заседания депутаты Законодательного собрания Севастополя внесли поправки в региональный закон «Об Уполномоченном по правам человека», которые открыли возможности для регионального уполномоченного избираться на эту должность более чем на два срока подряд.

