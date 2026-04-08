Упавший у Георгиевского монастыря беспилотник обезврежен

Части сбитого беспилотника упали на территорию Георгиевского монастыря на Фиоленте.

Операцию по уничтожению опасных обломков провели на следующий день. Особое внимание перед подготовкой было к безопасности граждан: жильцов ближайших домов оповестили о необходимости временно покинуть местность вблизи проведения работ. В готовности оказать помощь находились все экстренные службы города. Координировали действия привлеченных сил представители руководства ГУ МЧС России по Севастополю и Департамента общественной безопасности города.

Сотрудники МЧС изъяли из обломков беспилотника боевую часть и вывезли на полигон, где ликвидировали путем контролируемого подрыва, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.