Трое мужчин избили семейную пару

В ходе следствия выяснилось, что 40-летний мужчина и его 45-летняя жена отдыхали в одном из баров Севастополя. Когда они вышли на улицу покурить, проходящий мимо 28-летний незнакомец нахамил женщине. Супруг заступился за жену, резко ответив на дерзкий выпад в ее сторону. Дальнейшие события разворачивались для семейной пары совсем неожиданно.

Грубиян пошел за подмогой и вернулся в бар в компании двух товарищей. Втроем они напали на мужчину и нанесли ему многочисленные удары кулаками, ногами и стулом. Жена, пытаясь защитить мужа, также попала под раздачу.

Сразу после инцидента женщина обратилась за помощью в полицию. Участковые по Гагаринскому району установили и задержали нападавших. В отношении троицы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.