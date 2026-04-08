Собирала сведения для ударов врага

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана жительница села Партизанское Симферопольского района Республики Крым, собиравшая сведения о дислокации военных объектов на территории Крымского полуострова.

Установлено, что 25-летняя безработная мать двоих малолетних детей через мессенджер Telegram установила контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и собирала сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, передвижениях военнослужащих, нахождении кораблей в акватории Керченского пролива. Полученную информацию она передавала представителю иностранной спецслужбы для нанесения военизированными формированиями Украины артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных Сил Российской Федерации.

По заданию куратора женщина прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту «Кавказ» на противоположной стороне Керченского пролива.

За информацию женщина получала на свой криптокошелек вознаграждение от украинских спецслужб.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Женщина арестована.

ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание.