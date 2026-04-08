Севприроднадзор приглашает помочь чистить реки

В апреле Севприроднадзор с подведомственными организациями проводит акции по расчистке берегов рек. Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

17 апреля (пятница) — будут убирать от мусора берег реки Путамиш в селе Павловка, в Байдарской долине. Координаты участка: от 44.445777, 33.780826 до 44.443014, 33.780400.

25 апреля (суббота) — в рамках городского субботника будут чистить берега Качи в Орловке. Координаты участка: от 44.727170, 33.590589 до 44.724793, 33.587283.

Перчатки и мешки для сбора мусора участникам акций выдадут на месте. Начало всех мероприятий в 10:00.