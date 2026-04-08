Родителей выпускников приглашают на пробник ЕГЭ

Как сообщили в департаменте образования Севастополя, «главная цель акции — снять психологическое напряжение в обществе и помочь взрослым понять, что ЕГЭ — это не что-то страшное, а четко отлаженная и понятная процедура».

Родителям 11-классников предлагают лично пройти всю процедуру экзамена: от входа в пункт проведения и регистрации до получения результатов. В этом году участникам акции предстоит написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, который дает полное представление о типах заданий.

Помимо родителей, сдать пробный экзамен в этот день смогут общественные деятели региона и журналисты.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию, обратившись в школу, где обучается ваш ребенок. Телефон для справок: +7 (8692) 54-92-52.

Пробный родительские ЕГЭ пройдет 10 апреля в 16:30 в школе № 49 (ул.Бориса Михайлова, 9).