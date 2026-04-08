На Фиоленте спасли упавшего с обрыва мужчину

Инцидент произошел в районе автобусной остановки «Маяк» на Фиоленте. Спускаясь к морю, чтобы открыть купальный сезон, мужчина оступился и скатился по камням примерно на 12 метров. Падение с высоты не прошло без последствий. У пострадавшего черепно-мозговая травма, а также множественные ушибы грудной клетки и конечностей.

Дежурная смена спасателей оперативно прибыла на место и организовала работы в условиях сложного горного рельефа. Пострадавшему на месте оказали первую помощь, наложили фиксирующие повязки на голову и поврежденные конечности, аккуратно уложили на носилки и подняли к ожидавшей бригаде скорой помощи.

На Фиоленте постоянно происходят подобные драмы. Чтобы избежать падений, спасатели рекомендуют использовать обувь с нескользящей подошвой, не торопиться на подъемах и спусках и трезво оценивать свои физические возможности.

Спасательная служба Севастополя работает в круглосуточном режиме и готова прийти на помощь в любой экстренной ситуации.

Единый номер спасения — 112. Спасательная служба Севастополя: 8 (8692) 54-33-97; +7 (978) 062-46-11.