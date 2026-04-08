Домашний арест заменили настоящим

Севастопольский городской суд удовлетворил апелляционное представление прокурора об аресте обвиняемого в незаконном обращении со взрывчаткой мужчине.

Постановлением Ленинского районного суда Севастополя мужчина 1954 г.р., обвиняемый в незаконном приобретении взрывчатых веществ и взрывных устройств, был отправлен под домашний арест.

Прокурор, не согласился с данным решением и внес апелляционное представление. По его мнению, оставаясь на свободе, имеющий значительный опыт военной службы обвиняемый может продолжить преступную деятельность и уничтожить предметы и документы, имеющие значение по настоящему уголовному делу.

Суд признал позицию прокурора обоснованной и арестовал мужчину на два месяца.