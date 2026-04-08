Будут готовить энергетиков нового поколения

Севастопольский государственный университет разрабатывает проект «Чистая энергетика», в рамках которого уже в 2027 году может начаться обучение специалистов нового поколения по междисциплинарным программам, сообщила ТАСС директор Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Юлия Омельчук.

Ректор СевГУ Владимир Нечаев и директор по персоналу АО «СО ЕЭС» Байрта Первеева 7 апреля подписали соглашение о сотрудничестве и утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества на 2026–2027 годы. Предполагается, что студенты и аспиранты ИЯЭиП СевГУ будут проходить практики и стажировки на предприятиях системного оператора, участвовать в профильных мероприятиях компании и в итоге получать более глубокие и практикоориентированные знания, преподаватели смогут повышать свою квалификацию, а системный оператор получит кадровый резерв с большим потенциалом.

«Одно из направлений сотрудничества — это участие АО «СО ЕЭС» в создании Передовой инженерной школы «Чистая энергетика». Сейчас мы прорабатываем проект. Если все пойдет так, как мы рассчитываем, то о начале работы ПИШ и, надеемся, запуске новых программ можно будет говорить уже в 2027 году», — рассказала Ю.Омельчук.

Предлагаемые программы — авторские разработки, а обучать магистрантов будут специально приглашенные специалисты: ученые и практики. Программы, которые по тому или иному критерию можно счесть подобными, в этой сфере реализуют всего несколько вузов РФ.

«Если говорить про систему ПИШ, то, разумеется, по стране таких структур различного профиля много. Наша уникальность будет в том, что мы предлагаем совершенно новые магистерские программы по энергетике: они ориентированы на то, чтобы обучить ребят работе с новейшими решениями, на использование цифровых инструментов и новых технологий, а также будут междисциплинарные программы. На выходе специалист будет обладать такими навыками, которые невозможно получить при обучении по обычным программам», — добавила директор института.

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входят 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе ДНР); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.