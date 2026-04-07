Завершено расследование уголовного дела по обвинению в убийстве и реабилитации нацизма

Житель Евпатории отплясывал на братской могиле, а потом пырнул ножом в сердце прохожего за замечание о внешнем виде.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Евпатории и его 20-летней подруги. В зависимости от содеянного они обвиняются в убийстве, реабилитации нацизма и публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Летом 2025 года молодой человек был задержан по подозрению в убийстве 33-летнего жителя Джанкоя. Так, 14 июля 2025 года на улице Фрунзе города Евпатория мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида. Тот отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу ножом удар в область сердца. От полученной травмы потерпевший скончался.

При задержании в телефоне у молодого человека полиция обнаружили фотографии и видео, подтверждающие другие деяния. Установлено, что тогда же, летом 2025 года, молодой человек взобрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов» и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков. Затем это изображение юноша отправил своей знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием.

Следователем по особо важным делам организован значительный объем работы с проведением экспертиз, в том числе в области религиоведения. Всем противозаконным фактам со стороны молодых людей дана правовая оценка.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.