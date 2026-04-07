В ЖКХ-квитанции теперь будет и газ

В Единый платежный документ за март, формируемый ООО «Цифровые инновации», добавлена возможность оплаты услуг ГУП «Севастопольгаз» за природный газ и техническое обслуживание газового оборудования.

Отдельные квитанции за газ больше присылать не будут. Оплата по выставленным счетам будет производится по лицевому счету ГУП «Севастопольгаз», уточнили в пресс-службе ресурсной компании.

Если лицевой счет или сумма платежа в квитанции отображается некорректно, обратитесь в контактные центры в рабочее время:

ГУП «Севастопольгаз» — +7 (8692) 41-77-10;

ООО «Цифровые инновации» — +7 (8692) 41-77-70.