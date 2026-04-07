«Таня» вышла в финал «Золотой маски»

Театр сыграл спектакль «Таня» на Большой сцене Московского Губернского театра 4 апреля. Постановка участвует в конкурсном отборе в номинации «Драматический театр. Большая форма».

«Как губернатор Севастополя и глава комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям приехал в Московский губернский театр поддержать наших артистов и всю команду театра», — рассказал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что впервые в истории города спектакль театра достиг такого высокого признания. В лонг-лист премии уже выходили «Бесы» и «Три сестры», а в этот раз спектакль поднялся на финальную ступеньку.

«Из почти шестисот спектаклей, представленных 360 театрами из 141 города России, наша «Таня» вошла в десятку лучших, — радуется губернатор. — Жюри вынесет решение в июне, но могу с уверенностью сказать: луначарцы — для родного города вы уже победители!»

«Таню» поставили по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Это история девушки, которая проходит через суровые испытания, чтобы обрести призвание и настоящую силу.