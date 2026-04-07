Страдают он несовершенных законов

В обращениях к своему омбудсмену севастопольцы просят откорректировать законодательство, чтобы получить положенные льготы или просто вступить в наследство.

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай опубликовал доклад о своей деятельности за 2025 год. Документ он в представляет Законодательному собранию 7 апреля.

В прошлом году году в аппарат уполномоченного обратилось 2665 человек. Более четверти обращений касались прав участников СВО. Как показывает практика, организация помощи военнослужащим и членам их семей иногда выявляет пробелы и недостатки в правовом регулировании их поддержки. Поэтому инициирование необходимых изменений в действующее законодательство — одно из приоритетных направлений деятельности омбудсмена.

В докладе есть примеры успешных решений острых вопросов. Так в адрес уполномоченного с 2024 года неоднократно поступали обращения от вдов участников СВО, «переживающих личное горе и потерявших возможность управлять единственным семейным транспортным средством. Проблема в том, что зачастую автомобиль зарегистрирован на главу семьи — супруга. После его гибели управлять транспортным средством до момента вступления в наследство нельзя».

Также к омбудсмену поступали просьбы об освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при обращении в суд с исками о получении мер соцподдержки или с заявлениями о признании пропавшего без вести военнослужащего погибшим.

На эти проблемы обратили особое внимание и вопросы о законном использовании транспортных средств семьей погибшего военнослужащего и отмене госпошлины для участников специальной военной операции и членов их семей при подаче заявлений в суд были законодательно урегулированы на федеральном уровне.

Родственники участников СВО также сталкиваются с проблемами при предоставлении им бесплатных земельных участков. В 2023 году мать погибшего военнослужащего поставили на учет в ДИЗО, но через два года с учета сняли. Выяснилось, что отец погибшего, с которым женщина в разводе, подал заявление на бесплатный участок раньше нее. Но подача заявления на участок одним из родителей лишает второго права на получение аналогичной меры социальной поддержки. Разрешением данной проблемы может быть внесение изменений в действующую редакцию регионального закона, которыми будет предусмотрена возможность предоставления участка родителям погибшего участника СВО в общую долевую собственность. Также необходимо урегулировать условия выплаты родителям погибшего участника СВО денежной компенсации в случае их отказа от земельного участка.

Не менее драматичная ситуация с землей у гражданки О. Отец ее несовершеннолетнего сына погиб на СВО. Но женщина не состояла с ним в официальном браке. Начиная с января 2023 года она неоднократно обращалась в ДИЗО Севастополя с заявлением о предоставлении земельного участка сыну. Но ей отказывают, так как в региональном законе нет положения, что несовершеннолетние дети участников СВО имеют право на получение данной меры поддержки.

На данный момент в адрес Законодательного собрания Севастополя уполномоченным по правам человека направлено обращение с просьбой расширить перечень членов семьи участников СВО.

От несовершенства федеральных и региональных законов страдают не только участники СВО и их семьи, но и многодетные и малообеспеченные граждане.

Так в институт уполномоченных обратилась мать шестерых детей. Ее муж был водителем скорой помощи и трагически погиб в ДТП на 5-м км в Севастополе. За вступление в наследство женщине пришлось заплатить более 100 тысяч рублей и более 30 тысяч рублей для оформления права собственности.

Аналогичная ситуация — у матери пятерых детей, которая является руководителем общественной организации, на постоянной основе оказывает социальную поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организует раздачу пищи нуждающимся. Ее супруг умер в апреле 2025 года. В настоящее время семья оформляет наследство. В департаменте труда и соцзащиты Севастополя семья числится малообеспеченной, испытывающий финансовые трудности. Но для оформления наследства и регистрации права собственности на жилье женщина должна заплатить неподъемную сумму.

Высокие госпошлины коснулись и религиозных организаций. К уполномоченному обратился благочинный Центрального церковного округа Севастополя протоиерей Сергий Халюта с вопросом внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Религиозные организации не осуществляют предпринимательскую деятельность, а основным источником их дохода являются пожертвования прихожан. Установленный в настоящее время размер госпошлины делает невозможным зарегистрировать вещные права, ввести в эксплуатацию объекты капстроительства, а также обратиться в суды за защитой прав и законных интересов.

Ходатайства с просьбой рассмотреть возможность снижения нотариального тарифа и государственной пошлины для религиозных организаций, а также многодетных семей за выдачу свидетельства о праве на наследство находятся на рассмотрении в Госдуме и на согласовании в Правительстве РФ.