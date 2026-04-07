Сквер Героев Советского Союза дождался начала благоустройства

ГБУ «Парки и скверы» подписало контракт с местной компанией «Севпроектмонтаж» на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству сквера Героев Советского Союза по ул.Героев Севастополя.

Благоустроить сквер, за который в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2024 году проголосовало большинство жителей Нахимовского района, должны были еще в прошлом году. Но из-за отсутствия средств, реконструкцию отложили.

И вот в конце марта контракт стоимостью 19,5 миллионов рублей наконец-то был подписан и подрядчику выплатили аванс в 9,76 млн рублей. Завершить работы по обновлению сквера должны до 31 октября 2026 года.

Напомним, что в 2025 году планировалось благоустроить 10 территорий, победивших на голосовании нацпроекта. На шести из них к работам вообще не приступили. В их числе и сквер Героев Севастополе на Корабельной стороне.

В этом году должны благоустроить общественное пространство в Новобобровке — победитель голосования 2024 года и еще четыре общественных пространства, выбранных в прошлом году: зеленую зону в Любимовке на ул.Федоровской, в районе домов №47-59, сквер в районе ДК на улице Тимирязева, 23 в Сахарной Головке, парк на Автобате на Фиоленте и сквер у дома №24 по ул.Гоголя.

Готовят новое голосование

Список общественных территорий, которые предложат жителям для голосования в этом году, сейчас находится на утверждении в правительстве города, рассказала «Севастопольской газете» зампредседателя Совета Балаклавского МО Людмила Борденюк. По ее словам, в ближайшую неделю перечень территорий будет окончательно сформирован и опубликован.

Каких‑либо изменений в правилах проведения голосования в этом году не предвидится. Как и в прошлом, выберут четыре общественных пространства — по одному в каждом из четырех районов Севастополя: Балаклавском, Гагаринском, Ленинском и Нахимовском. Их будут благоустраивать в 2027 году.