С 11 апреля проезд в электричках подорожает

О новых тарифах на проезд в пригородном железнодорожном транспорте по территории Крыма объявили в Южной пригородной пассажирской компании.

Стоимость проезда в электричках ЮППК повысят с 11 апреля 2026 года. Тариф будет повышен для направлений по Республике Крым и составит 2,40 руб. за один километр (ранее — 2,20 руб./км).

Например, проезд по маршруту Симферополь – Севастополь вам обойдется в 181,00 рублей (с января было 171,00 руб.).

В ЮППК напомнили, что в этом году покилометровый тариф по территории республики не менялся, поднимали тариф в январе только для проезда по севастопольской зоне.