Принимают заявки на Толстовскую премию

Открыт конкурс на соискание главной литературной премии Севастополя. Принимаются произведения традиционной формы (роман, повесть, рассказ, произведения поэтических жанров), написанные на русском языке и опубликованные в 2023-2025 годах.

Основные требования, которые предъявляются к работам номинантов, — неоспоримые художественные достоинства текста, утверждение общечеловеческих моральных ценностей.

Заявки на конкурс принимают с 1 по 20 апреля в адрес организатора конкурса — библиотеки им.Льва Толстого (ул.Ленина, 51) или по электронной почте office@svlib.ru с пометкой «Заявление на конкурс».

Победителей объявят в сентябре.