Оперативники задержали женщину, обокравшую своих подруг

Придя в гости к 39-летней приятельнице, за чашечкой чая женщина слезно попросила ее занять денег, чтобы поправить материальное положение. Подруга согласилась помочь и вытащила их серванта 30 тысяч рублей. Когда хозяйка квартиры вышла на балкон покурить, гостья забрала из серванта оставшиеся деньги — 92 тысячи рублей.

Следующий визит злоумышленница нанесла 33-летней подруге. Воспользовавшись ее отсутствием в комнате, гостья вытащила из шкатулки три золотых кольца стоимостью 225 тысяч рублей. Украшения она сдала в ломбард, а вырученные за них и украденные деньги потратила на погашение долгов и оплату коммунальных платежей.

Когда потерпевшие заметили пропажу денег и украшений, то заподозрили приятельницу. На помощь им пришли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району. Задержанной женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.