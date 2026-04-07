Более 500 таксистов Севастополя внесли сведения в реестр на Госуслугах

Антонова Алиса

Реестр легковых такси нужен для контроля за работой таксистов, а кроме того, это гарантия безопасности для пассажиров. Разрешение могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, сообщила пресс-служба правительства города.

«С начала 2026 года севастопольцами было подано свыше 500 заявлений, из которых 68% — в электронном виде. Рост числа электронных обращений подтверждает удобство подачи заявления через портал. Решение принимается в течение одного рабочего дня», — рассказал начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимир Заячников.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Через портал госуслуг можно получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, подать заявление на изменение сведений, исключение или получение выписки из реестра легковых такси.

