Суд не смягчил наказание дезертиру

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего-контрактника, который самовольно оставил место службы в период мобилизации.

Судом установлено, что 6 июля 2025 года К., находясь в составе подразделения на боевых позициях в Курской области, после огневого воздействия со стороны противника, опасаясь за свою жизнь, покинул место службы без разрешения командования. До середины августа дезертир жил в одном из заброшенных домов в Курской области, а затем перебрался в Гавриило-Архангельский мужской монастырь в Волгоградскую область. 30 октября 2025 года он добровольно вернулся в свою воинскую часть.

В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал признание вины, раскаяние, участие в выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике и в специальной военной операции, ранение и статус ветерана боевых действий.

Суд учел характер и степень общественной опасности преступления, связанного с оставлением места службы непосредственно в ходе выполнения боевых задач, и не нашел оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую. Дезертиру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба Севастопольского гарнизонного военного суда.