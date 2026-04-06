Севастопольский оперный театр покажет балет в Красноярске

Севастопольский государственный театр оперы и балета представит в Красноярске 18 и 19 апреля балетную постановку «Грозовой перевал», сообщили в пресс-службе театра.

«18 и 19 апреля 2026 года на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А.Хворостовского пройдут гастроли Севастопольского государственного театра оперы и балета. Зрителям представят балет „Грозовой перевал“ — постановку, номинированную на российскую национальную театральную премию „Золотая маска“ в 2026 году», — цитирует сообщение ТАСС.

Показ реализуется в рамках федеральной программы «Большие гастроли». «Особенно значимо, что наш спектакль пройдет на сцене, которая носит имя великого оперного певца Дмитрия Хворостовского. «Грозовой перевал» — важная страница в истории театра и наша особая гордость, в этом балете гармонично сплетаются классические традиции и современная хореография. Работу уже успели увидеть ценители балета в Большом театре в Москве и зрители Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» в Крыму», — подчеркнул художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков.

28 апреля балет «Грозовой перевал» будет представлен на Новой сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска».