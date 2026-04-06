Севастополь в лидерах по темпам роста турпотока

По данным Росстата, за первые два месяца 2026 года число туристических поездок в город‑герой увеличилось на 337%.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр экономического развития Максим Решетников на основе данных Росстата рассказали о показателях внутреннего туризма за январь–февраль текущего года.

«Сегодня улучшать условия для путешествий по России помогают инструменты нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря им создаются новые гостиницы, точки притяжения и маршруты. За январь-февраль текущего года число турпоездок по стране достигло 12 млн. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Наиболее популярными регионами традиционно стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан», — сообщил Д.Чернышенко.

За два первых месяца текущего года в Москву было совершено 2 млн туристических поездок, в Краснодарский край – 1,1 млн, в Московскую область — 967 тысяч, Санкт-Петербург — 956 тысяч, Республику Татарстан — 435 тыс. В десятку лидеров также вошли Свердловская область (303 тыс.), Республика Крым (257 тыс.), Тюменская (250 тыс.), Ростовская (237 тыс.) и Иркутская (214 тыс.) области.

Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Севастополь (+337%), Северная Осетия – Алания (+204%), Карачаево-Черкесская Республика (119%), Республика Дагестан (+106%), Республика Тыва (+103%) и Амурская область (+74%).

«Главный вывод, который мы делаем из этой статистики: туристический поток перестал быть «историей про Москву и Сочи». Устойчивый кратный рост в регионах Кавказа, Крыма и Дальнего Востока — прямое следствие того, что вложения в инфраструктуру начинают работать как системный механизм. Мы видим переход от «точечного» туризма к сетевому: спрос перераспределяется по стране, удлиняя туристический сезон и создавая условия для здоровой конкуренции между регионами за туриста, что в конечном счете ведет к стабилизации цен и повышению качества сервиса», — сказал М.Решетников.