Сбито семь воздушных целей над морем и городом

В воскресенье, 5 апреля, военные отразили четыре атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. МЧС готовят мероприятия по уничтожению частей сбитого БПЛА на территории парка Свято-Георгиевского монастыря.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, за воскресенье сбито семь воздушных целей над морем и над разными районами города. От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о следующих повреждениях.

В Балке Бермана, в районе одного из СТ в результате падения осколков от сбитого БПЛА получил повреждения частный дом и горела трава на одном из участков.

Осколки от сбитого БПЛА упали в парке Свято-Георгиевского монастыря.

В селе Полюшко осколком пробило потолок в частном доме.

Также осколки повредили одну из воздушных линий на Северной стороне Севастополя. Отключенными от электроснабжения оказались Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы горы, частный сектор по ул.Богданова. Савастопольэнерго приступил к ликвидации аварии после отбоя воздушной тревоги.