Росстат заменил поездки в ОАЭ на поездки в Китай

С 30 марта 2026 года внесены изменения в наблюдение Росстата за потребительскими ценами при расчете индексов потребительских цен (ИПЦ) в области зарубежных туристических поездок. В еженедельное наблюдение за ценами для расчета ИПЦ в 2026 году включены туристические поездки в страны Юго-Восточной Азии вместо поездок на отдых в ОАЭ, а в ежемесячное наблюдение взамен поездок в ОАЭ добавлена новая позиция — «Поездка в Китай», которая ранее не отслеживалась.

Ежемесячный индекс потребительских цен, как и ранее в 2026 году продолжит формироваться на основании 558 позиций, а еженедельная оценка ИПЦ — на анализе динамики цен по 110 товарам и услугам.