Ремонт перекрестка Фадеева–Парковая обещают завершить к началу лета

Там установят светофоры, сделают карманы на автобусных остановках и изменят схему выезда с парковки у торгового центра «Меркурий».

Этот перекресток давно вызывает нарекания у пешеходов и автомобилистов. Движение там усложняется хаотичной стоянкой и наличием трех нерегулируемых пешеходных переходов на ул.Адмирала Фадеева, расположенных в непосредственной близости друг к другу.

Как переустройство перекрестка разгрузит этот аварийный участок, рассказал начальник отдела технического контроля и лаборатории ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Виктор Кологримов.

«...Будут оптимизированы пункты остановки общественного транспорта. На улицу Парковую мы перенесем автобусную остановку «Улица Щитовая» с обустройством заездного кармана. Остановку «Улица Парковая» на улице Фадеева по направлению в центр мы перенесем за перекресток и также оборудуем заездным карманом. Таким образом, автобусы не будут создавать препятствий для движения основного потока автомобилей», — объяснил он.

Демонтируют один из трех переходов на ул.Фадеева. Чтобы исключить выход пешеходов на проезжую часть в неположенных местах, вдоль дороги установят ограждение.

Транспорт будет проезжать перекресток по светофору и по выделенным полосам. Светофоры также установят на всех пешеходных переходах.

Демонтируют выезд с парковки у торгового центра на ул.Фадеева. Вместо него для пешеходов сделают широкий тротуар. И заезд, и выезд на парковку будет с ул.Парковой.

Согласно контракту срок окончания работ — ноябрь 2026 года. Однако, по словам представителя заказчика, строители работают с опережением. Если не подведет погода, сдать объект обещают к 1 июня. Цена строительного контракта около 62 миллионов рублей.

На сегодняшний день готовность перекрестка составляет 40%.