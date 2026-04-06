Придумали платья в стиле морского города

За основу работ в технике «коллаж» были взяты знаменитые шуйские ситцы. Нарисованные и сконструированные платья представили на суд регионального конкурса «Ситцевый бриз», который проводится школой по договору о сотрудничестве с ежегодным образовательным проектом «Черноморская Звезда».

Как рассказала «Севастопольской газете» координатор проекта Виолетта Дульская, конкурс провели в трех номинациях: платья, декорации и рисунок на ткани. Имена финалистов в каждой номинации уже известны, теперь предстоит борьба за призовые места. Определить победителей и призеров предстоит 25 апреля в рамках четвертой конференции «Черноморская звезда».

По эскизам финалистов — учеников Севастопольской детской школы искусств — из шуйских ситцев сошьют платья, в которых жены и дочери военнослужащих продефилируют на сцене флотского театра им.Лавренева. Кроме того, из картона от Полотняно-заводской бумажной мануфактуры и Объединенных бумажных фабрик (опять же, с использованием шуйских ситцев) изготовят декорации для специальной фотозоны. Там участницы конференции смогут «примерить» авторские платья юных дизайнеров.

Организаторы конкурса очень надеются, что предложенные модели понравятся не только членам жюри, но и жительницам Севастополя, а сам конкурс со временем получит распространение до масштабов Евразийского женского форума.