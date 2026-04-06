При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир авиакорпуса Северного флота

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Отрощенко был среди погибших при крушении транспортного самолета Ан-26 в Крыму в конце марта.

Об этом сообщил губернатор Мурманской области, где базируется флот, Андрей Чибис.

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней», — цитирует ТАСС слова А.Чибиса на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор начал его с минуты молчания в память о погибших в Крыму североморцах.

По данным следствия, 31 марта при выполнении полета самолет Ан-26 потерпел крушение в районе села Куйбышево Бахчисарайского района Крыма. На борту находились 7 членов экипажа и 23 пассажира. Как ранее сообщили в Минобороны России, поражающего воздействия на самолет не было. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.