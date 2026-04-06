ОГЭ и ЕГЭ можно будет не сдавать

Экзамены для севастопольских выпускников в этом году пройдут в особом режиме из-за сложной прифронтовой обстановки.

«Учитывая сложную прифронтовую обстановку, я обратился с соответствующим предложением к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову,и Сергей Сергеевич инициативу поддержал. Соответствующий приказ Минпросвещения уже подписан и опубликован, Севастополь вошел в перечень регионов, где будет действовать особый режим ГИА», — сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

Выпускники 9 и 11 классов могут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации в школе. Во втором случае в вуз или колледж им придется поступать по внутренним испытаниям учебного заведения.

Впервые такие правила из-за сложной прифронтовой обстановки в Севастополе были применены в 2024 году.

Собирались сдавать

В марте городской департамент образования, подводя итоги регистрации на ЕГЭ-2026, сообщил, что Единый государственный экзамен планируют сдавать 2 308 человек, среди которых 201 выпускник прошлых лет.

Самым популярным решением стал выбор сдачи четырех предметов — этот вариант выбрали 46% участников ЕГЭ. Еще 45% ребят планируют сдавать три экзамена. Примечательно, что есть и те, кто готов к серьезным испытаниям: 3% одиннадцатиклассников выбрали пять предметов, а 1% самых амбициозных — сразу шесть и более. При этом только 5% выпускников собирались сдавать лишь обязательный минимум для получения аттестата.

Анализ предпочтений севастопольских выпускников в выборе предметов для сдачи ЕГЭ показал высокий интерес к естественно-научным и техническим дисциплинам. Более трети участников (36%) выбрали предметы, необходимые для поступления на инженерно-технические специальности, 17% планируют связать свое будущее с естественно-научным направлением, социально-экономический профиль выбрали 15% выпускников. Предметы, необходимые для поступления на гуманитарные специальности, выбрали 27% участников.

В рейтинге предметов по выбору лидерство удерживает обществознание, его выбрали свыше 40% от общего количества участников. При этом остается высокий спрос на дисциплины технологического цикла: физику выбрали более 22% выпускников, а информатику — около 20%. Математику профильного уровня планируют сдавать более половины всех участников ЕГЭ-2026 (52%).

Расписание экзаменов

Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году.

Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

Расписание основного периода ЕГЭ:

1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика базового и профильного уровней;

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);

18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля – дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (с 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).

Расписание основного периода ОГЭ:

2 июня — математика;

6 июня — информатика и иностранные языки;

9 июня — русский язык;

5, 16 и 19 июня — все предметы, за исключением русского языка и математики.

29 июня запланирован резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — для сдачи экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля — для сдачи экзамена по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.