Дожди и похолодание накроют юг России на этой неделе

Теплые дни понедельника на юге России сменятся похолоданием и осадками, начиная со вторника и до конца недели. В некоторые регионах ожидаются ночные заморозки.

Теплая погода до 18 градусов тепла без осадков сохранится на Крымском полуострове в понедельник, 6 апреля, после чего в связи с прохождением обширного холодного атмосферного фронта, идущего со Скандинавии на восток через европейскую часть России. В крымском гидрометцентре ТАСС сообщили, что во вторник температура воздуха опустится до 11 градусов тепла, в горах — около 0 градусов. До конца недели полуостров накроют дожди. Ночные температуры составят до 7 градусов тепла и будут снижаться, самая холодная ночь ожидается на 11 апреля.

Как сообщили ТАСС в Ростовском гидрометцентре, в середине недели возможны сильные осадки. Температура воздуха днем в среднем понизится на 10-15 градусов. Ночью в отдельных районах возможны заморозки.

В Адыгее до среды ожидаются осадки и похолодание: воздух сможет прогреваться только до 10-12 градусов тепла, а по ночам столбики термометров будут опускаться до 1-2 градусов со знаком «плюс» на равнинной местности. В горах — заморозки, мокрый снег.

Краснодарский край уже со вторника накроют дожди, которые будут идти до конца недели. Ожидается похолодание и температурные колебания: 10-12 градусов тепла днем и 6-8 градусов тепла ночью.

Возможны возвратные заморозки

В апреле в Крыму возможны возвратные заморозки на почве, которые могут быть опасными для плодовых культур, сообщил ТАСС доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Игорь Вахрушев.

«Есть опасность так называемых возвратных заморозков, которые у нас могут наблюдаться в апреле. Учитывая перепады температур, связанные с глобальным потеплением, и наличие тенденции такой температурной динамики, когда дневные температуры значительно выше, чем ночные, — ночью могут наступать заморозки на почве. Вот это очень опасно для плодовых культур, таких как персик, абрикос, черешня, яблоня, виноград, когда они входят в фазу активного цветения в апреле», — сказал он.

Такая тенденция уже наблюдалась весной 2025 года, что снизило урожай плодовых культур. Вахрушев отметил, что за последние 30 лет средняя температура в Крыму повысилась примерно на 2 градуса Цельсия, это способствует тому, что подобные температурные колебания становятся все более частыми.