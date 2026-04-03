В зону СВО — делиться теплом и радостью

Пятый год в зону проведения специальной военной операции отправляются из Севастополя конвои с гуманитарной помощью для воинов и жителей прифронтовых населенных пунктов. Множество неравнодушных людей готовы протянуть руку помощи тем, кто сейчас сражается и тем, кто живет в немыслимых условиях, пытаясь хоть как-то обустроить свою жизнь.

— Гуманитарная миссия совершает поездки на линию боевого соприкосновения почти каждый месяц, — рассказывает руководитель Гуманитарной миссии Севастополя, Екатерина Виноградова. — И мы традиционно готовим поездку на первые дни после Светлого Христова Воскресения, чтобы принести пасхальную радость тем людям, которые пятый год живут среди войны, которые лишены элементарных условий жизни. Лишены мира, продуктов питания, собственных домов, абсолютно всего. То малое, что мы можем сделать, — это в светлые пасхальные дни поделиться частичкой радости, привезти куличи, крашеные яйца, пасхальные подарки, а главное — поделиться теплом своего сердца.

— Как люди в зоне СВО принимают вас?

— Конечно, люди радуются. Во многих населенных пунктах, в которые мы ездим, нет храмов. У людей нет возможности посетить пасхальное богослужение, пообщаться со священником. Это, можно сказать, такой мостик между миром и войной. Они очень радуются, что могут получить освященный кулич, прикоснуться, порой со слезами, к этой радости, которой они лишены уже много лет.

Воины тоже, конечно, радуются нашим пасхальным визитам. В прошлом году мы привозили с собой Благодатный огонь. Зажигали от него свечи и лампады в госпитале, в Никольском монастыре, в прифронтовом храме. Это особая радость, особая благодать, которая дает людям надежду, что они тоже не забыты, тоже кому-то нужны.

— Как дети встречают волонтеров из Севастополя?

— Детей сейчас мало в зоне СВО. Их, в основном, вывезли. Дети с радостью встречают любых волонтеров. А те никогда не приезжают с пустыми руками: привозят сладости и игрушки. Ведь это что-то такое, связанное с детством, потому что детства у детей на фронте нет. Они скорее не дети, а маленькие взрослые, которые привыкли жить под обстрелами, бегать от дронов, прятаться. Знают, что значит не дышать, когда в дом заходит нацист. Это дети, которые видели смерть, видели, как на глазах разрывает людей. Конечно, любая поездка к детям, это возможность вернуть им детство, хотя бы ненадолго.

— Что вы сейчас везете воинам?

— На Светлой седмице мы традиционно везем куличи, яйца, пасхальные открытки, письма, которые пишут дети в наших воскресных школах. Им ребята очень радуются. Везем какие-то сувениры, игрушки, которые всегда вызывают бурю эмоций. Их вешают на бронежилеты, в машины. Бывает, через полгода приезжаешь, а у воинов до сих пор висит уже замусоленный, грязный цыпленок или чебурашка. Они берегут эти талисманы, потому что они сделаны ребенком. Эта такая весточка из дома, связь с миром.

— Как проходят сборы в дорогу? Кто помогает с продуктами и необходимыми воинам вещами?

— Безусловно, помочь может каждый. Для этого нужно иметь неравнодушное сердце, милосердие и сострадание к чужой беде. Помогают и наши храмы, и воскресные школы, и общественные организации, школы, детские сады, рядовые граждане. География помощи достаточно обширная.

Помогают другие регионы России: от Дальнего Востока до Москвы и Петербурга. Совершенно разные города. Такая возможность есть, есть сейчас и маркетплейсы, и службы доставки. Можно сказать, собираем помощь со всей России. У нас есть группы и в Телеграме, и ВКонтакте, и в МАХе, где мы размещаем списки необходимых вещей. Можно посмотреть и поучаствовать.

— А что сейчас самое ходовое на фронте?

— Конечно, погода, время года диктуют свои условия. Зимой актуально одно, сейчас, весной, к лету — другое. Но нужно абсолютно все! Если мы посмотрим на свой дом, как мы живем, то несложно будет представить, что необходимо будет людям там. Это продукты питания, средства гигиены, посуда, постельное белье, одеяла, подушки, лекарства, средства от мышей, корм животным, мебель.

— Как работает склад?

— Наш склад на ул.Шабалина, 19Б работает каждый день, кроме субботы, с 11:00 до 16:00. На складе постоянно дежурят волонтеры. Эта сплоченная команда добровольцев, которая пятый год трудится на этой ниве. Каждый день девочки упаковывают, всё тщательно подписывают, чтобы ничего не забыть, не пропустить.

— Акция «Кулич для солдата» будет в этом году?

— Конечно, мы будем собирать куличи для фронта, для жителей фронтовых сел, и будем закупать в проверенных местах. Очень надеемся, что к нам присоединятся наши пекарни, наши хлебозаводы, которые откликнутся на эту акцию и передадут свою продукцию на фронт.

— Если люди хотят помочь воинам, что им приносить и куда?

— Можно приносить и на наш склад на ул.Шабалина, 19Б, и во Владимирский собор-усыпальницу адмиралов, в церковную лавку. Кому куда удобно. Если у кого-то нет возможности выехать из дома, или у кого-то габаритный какой-то груз, наши автоволонтеры приедут и заберут.

— Может нужна помощь с погрузкой?

— Обычно в наших информационных ресурсах мы пишем, когда нужны рабочие руки для сортировки пайков, для упаковки, когда нам не хватает помощи, когда нужны мужские руки для погрузки. Приходите и помогайте.

Сайт: гуманитарная-миссия.рф

Телеграм канал Гуманитарной миссии Севастополя: t.me/sev_blagochinie

Гуманитарная миссия Севастополя в МАХ: «Гуманитарная миссия Севастополя»

Контактный телефон: +7 (978) 810 92 53.

Где вас ждут: склад, ул.Шабалина 19 Б (11:00-16:00, кроме субботы), Владимирский собор-усыпальница адмиралов (церковная лавка), ул.Суворова, 3.