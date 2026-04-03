Такой автоинстуктор плохому научит

В Севастополе сотрудники ГИБДД напомнили инструктору по вождению, что правила дорожного движения едины для всех.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Госавтоинспекции выявили факт грубого нарушения Правил дорожного движения автоинструктором. На кадрах зафиксировано: в районе дома 24-А на ул.Дыбенко водитель учебного автомобиля городской автошколы припарковался в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Дорожные полицейские установили и разыскали героя ролика — 36-летнего мужчину с 17-летним водительским стажем. При составлении протокола он пояснил, что остановился в неположенном месте, чтобы срочно пообщаться с товарищем. Теперь дружелюбному автоинструктору нужно уплатить штраф в 2250 рублей.

Госавтоинспекция благодарит севастопольцев за активную гражданскую позицию. Сообщить в полицию о водителях, которые грубо нарушают ПДД, ведут себя неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно по телефонам: 102 и +7 (8692) 73-84-01.