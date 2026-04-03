Су-30 потерпел аварию в ходе тренировочного полета в Крыму

При выполнении учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30. Экипаж катапультировался, самолет выполнял полет без боекомплекта, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 11:00 мск в Республике Крым при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой. Угрозы жизни летчикам нет», — цитирует сообщение ТАСС.