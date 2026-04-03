Стройка тоннеля расширяется

Признаки начала строительства тоннеля с ул.Пожарова на ул.Генерала Петрова обнаружились и на улице Генерала Крейзера.

Рабочие приступили там к устройству еще одной технологической площадки. Аналогичную площадку уже организовали на ул.Карантинной, на бывшей автостоянке напротив филиала Фонда защитников Отечества.

Как рассказал на месте инженер стройучастка, площадка необходима для размещения крана и бурильного станка, который весит 150 тонн. Пока же строителям поставлена задача выполнять перенос внутриплощадочных инженерных сетей.

Выполнить эту задачу быстро не получится, поскольку довольно сложно найти всех собственников сетей.

Благоустройства так и не дождались

Кстати, на месте создаваемой площадки, по словам местных жителей, уложили силовой кабель. Однако, как пояснили нынешние строители, это совсем другая история. После переноса инженерных сетей они должны будут проложить по склону две временные дороги: над заправкой на ул.Пожарова и выше по склону.

Сейчас будущую технологическую площадку огораживают бетонными блоками вдоль тротуара. Таким образом, проход пешеходам вдоль улицы со стороны склона на неопределенное время закрывают.

На месте теперешней стройки до недавнего времени была площадка для выгула собак. Эта территория неоднократно участвовала в конкурсе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» для создания там сквера. В последний раз обсуждение проходило в мае 2025 года. Немногочисленное собрание жителей показало, что в идею благоустройства уже никто не верит.

В декабре проект строительства тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова получил положительное заключение Госэкспертизы. Транспортная развязка должна обеспечить доступность музейно-мемориального комплекса на мысе Хрустальный и разгрузить трафик на пл.Восставших.

Тоннель длиной в 317 метров спроектировало и будет строить за 9,5 миллиарда рублей краснодарское ООО «Веста».