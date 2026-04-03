Раскрыто убийство 1999 года

Жителя Ялты обвинили в убийстве, совершенном более 26 лет назад.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

Установлено, что 16 декабря 1999 года в общественном месте Симферополя у мужчины возник словесный конфликт с 45-летним знакомым. В этот же день злоумышленник выследил мужчину и нанес ему множество ударов в область головы металлической трубой. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавший, чтобы скрыть следы преступления, поместил тело в багажник автомобиля и вывез в лесополосу.

В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи исследователи-криминалисты ГСУ СК России по Республике Крым вместе с коллегами из МВД вновь изучили и детально восстановили обстоятельства этого преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий. Личность фигуранта была установлена. Проведены необходимые следственные действия, подтверждающие его причастность к совершению преступления.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.