Победили в грантовом конкурсе «Движение первых»

В грантовом конкурсе «Движения Первых» определили победителей. Выбраны 496 лучших проектов из 76 регионов страны на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. На эти средства планируется реализовать проекты образования, добровольчества, патриотического воспитания, проектов, касающихся творческого и профессионального развития подрастающего поколения.

Севастопольские организации получили поддержку своих инициатив на общую сумму 45,2 млн руб.

Так, Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого получил финансирование проекта «Арт-дневник «Я поведу тебя в музей...».

АНО патриотического воспитания, развития культуры на средства гранта сможет воплотить в жизнь свой проект «Севастопольский актив-трек «Мечтай! Открывай! Гордись!».

АНО «Академия спортивных достижений, поддержки спорта и физической культуры «Вода-арена» на средства гранта будет реализовывать проект «Каникулы в Севастополе: навстречу открытиям».

Мария Байкова организует в Севастополе «Академию конструирования «Юные инженеры Севастополя».

Севастопольская региональная общественная организация сохранения исторического наследия «Гренадер» получит средства на проект «Севастополь — город двух оборон 2.0».

Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи проведет региональный туристский слет детей и молодёжи города Севастополя «Турслет Первых».

Также грантовые средства получит Ксения Клушина на реализацию проекта «#МедСтарт92» и Кирилл Волков — на образовательно-практическую программу по патриотическому киноискусству «Культура памяти».

Севастопольская детская школа искусств победила с проектом «Тайны золотого петушка. Почти детективная история, разыгранная куклами».

Кроме того, АНО социальных технологий по патриотическому воспитанию «Актуальный Севастополь: траектория развития» сможет реализовать проект «КРЫМ в стиле ЭТНО», а региональная общественная организация «Севастопольский военно-исторический клуб» — проект «Крым. Перекресток эпох».