Летом устричная ферма «Марикультура» должна выйти на доштормовые показатели

Разоренная ноябрьским 2023 года «штормом века» устричная ферма в Мартыновой бухте фактически восстановилась. К концу лета предприятие планирует продать около 60 тонн или 500 тысяч устриц.

В прошлом году Научно-исследовательское объединение «Марикультура» получило бюджетную поддержку в девять миллионов рублей. За счет субсидии предприятие приобрело установку для культивирования водорослей и устричную молодь — спат. Урожай составил порядка 25 тонн аквакультуры.

Ферма площадью почти в семь гектаров расположена в Мартыновой бухте и рассчитана на выращивание миллиона товарных устриц в год.

По словам директора ООО НИО «Марикультура» Владислава Шенявского, за счет субсидий компания преимущественно закупает посадочный материал, так как за семь лет работы необходимое оборудование уже приобретено. Несмотря на то, что у компании есть потребность в приобретении производственной линии, с ней руководство пока решило не торопиться. Однако посадочный материал — устричный спат фермерам приходится закупать во Франции.

— Устрица до товарного размера в среднем растет три года. Получаем мы ее из питомников размером в 6 мм — в стадии семечки. Сейчас спат закупаем по параллельному импорту в питомнике иностранного государства. К сожалению, в России промышленных питомников нет. Поэтому мы с Институтом биологии южных морей как раз ведем работу по созданию первого промышленного питомника. Не лабораторию, которая может показать небольшие результаты, а в именно промышленного питомника, чтобы удовлетворить потребности всех черноморских фермеров. Выращивать устрицу в нынешних реалиях довольно непростое занятие, но с помощью субсидий мы справляемся, — рассказывает В.Шенявский

Готовую продукцию севастопольская компания в основном поставляет на материк: в Геленджик, Сочи, Анапу, а далее самолетами в Москву, Екатеринбург, Казань.

В 2019 году ферма начинала свою деятельность с небольших объемов: выращивали буквально несколько сотен штук за сезон. В процессе работы специалисты предприятия разработали и усовершенствовали множество систем и технологий, которые теперь позволяют им достаточно эффективно производить сотни тысяч устриц.

— В 2023 году мы заселили 90% фермы и были готовы показать хорошие результаты. К сожалению, шторм века уничтожил ферму. Тогда мы потеряли 80% продукции. Но прошло время и мы практически вышли на тот же самый результат. В этом году предприятие произведет около 60 тонн или порядка 500 тысяч штук высококачественной устрицы, — уверен директор.

Выращивание устрицы процесс кропотливый. Закупленный в питомнике спат-семечка (6 мм) кладется в специальные садки с ячейкой примерно 4,5 мм, вывозится судном и высаживается в море на глубину трех-пяти метров. Плавучесть садков поддерживается за счет специальных пластиковых буев. Там моллюск проведет порядка трех лет. Раз в два-три месяца садки вытаскивают на берег, устрицу сортируют по размерам и снова погружают в садки, но с другой ячейкой. Этот цикл повторяется неоднократно. Через три года раковины привозят на берег, взвешивают каждую по отдельности, так определяется ее категория. Потом устрица в течение нескольких дней проходит очистку в стерильном бассейне. После подтверждения безопасности продукцию упаковывают в пенопластовые контейнеры и отправляют рефрижератором клиенту.

Проблемы со всех сторон

По словам директора устричной фермы, господдержка имеет существенное значение в их деле особенно в нынешних реалиях, когда тяжело буквально со всем.

— Нам тяжело завезти посадочный материал, тяжело вывести, перевезти через мост. Также у нас не работает аэропорт. Проблемы буквально со всех сторон, — жалуется предприниматель.

Ферма страдает и от высокой конкуренции. По его словам, в прошлом году в страну завезли много импортной устрицы, а доллар в это время просел.

— Слишком много заходит импортной устрицы. В частности для нас проблема — китайская устрица, которая продается чуть ли не вдвое дешевле. Мы неоднократно ходатайствовали о заградительных пошлинах на эту тему. Возможно, это когда-то тоже сработает. Сложностей очень много. Мы стараемся их стойко переносить и господдержка дает нам существенное облегчение, — подчеркивает В.Шенявский.

В этом году устричная ферма рассчитывает на субсидию в семь миллионов рублей.