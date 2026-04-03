Легализация гостевых домов в Севастополе обернулась для их владельцев не льготами и прозрачными правилами, а новыми расходами.

С 1 января 2026 года в 22 регионах России вступил в силу закон о легализации гостевых домов. Его цель — вывести из тени сектор размещения эконом-класса и дать владельцам небольших гостевых домов официальный статус. Севастополь вошел в число регионов-участников эксперимента. Местные предприниматели, выполнив требования закона, ожидали поддержки и понятных правил игры. Но вместо этого получили уведомления от ресурсных компаний о переводе на тарифы, в разы превышающие «бытовые».

При этом еще в декабре 2025 года Министерство строительства и ЖКХ РФ выпустило разъяснение, в котором четко указало: гостевой дом, отнесенный к этому типу средств размещения, по сути является жилым зданием. Расчет коммунальных услуг для него должен производиться как для жилых домов, по тарифу «население». Однако ресурсоснабжающие организации действуют иначе. Они ссылаются на постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1178: если здание используется в предпринимательской деятельности — размещение жильцов за плату — применяется коммерческий тариф.

На сегодняшний день в Севастополе из четырех сотен гостевых домов в реестре зарегистрировано 127. Столкнувшись с проблемами, владельцы таких средств размещения не активно идут на регистрацию, а некоторые, кто ранее зарегистрировался, задумались о выходе из реестра.

О том, что эксперимент по легализации гостевых домов пошел не по плану знают в Госдуме, поэтому провели расширенное совещание с участием представителей профильных ведомств. О результатах обсуждения проблем рассказала депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач на конференции «Гостеприимный Севастополь. Новые реальности 2026».

Вот с чем столкнулись участвующие в эксперименте владельцы гостевых домов: несоответствия вида разрешенного использования земельного участка; порядок начисления коммунальных платежей; применение земельного и туристического налогов; миграционный учет туристов; ограничение по количеству домов на одного собственника и на одном участке.

Относительно тарифов на электричество и воду Т.Лобач сообщила, что консолидированная позиция всех участников совещания в Госдуме в том, что на время проведения эксперимента тарифы для гостевых домов должны соответствовать тарифам для индивидуальных жилых домов.

Стоимость услуг по временному проживанию в гостевом доме должна облагаться туристическим налогом в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ для муниципальных образований, где введен туристический налог. Сумма земельного налога в отношении участков, на которых расположен гостевой дом, устанавливается нормативными правовыми актами субъекта и не может превышать 1,5%. При этом регионы — участники эксперимента имеют право самостоятельно устанавливать налоговую ставку для земельных участков, на которых расположены гостевые дома.

Относительно миграционного учета было заявлено, что учет временно проживающих туристов в гостевых домах осуществляется в общем порядке, в соответствии с действующим законодательством. По словам депутата, миграционная служба МВД России в ближайшее время подготовит соответствующие разъяснения, включая порядок и пошаговую инструкцию для регистрации туристов в гостевых домах.

Пока чиновники и депутаты совещаются и обещают разобраться, предприниматели платят. В Крыму, по данным Министерства курортов и туризма республики, повышение тарифов обойдется владельцам гостевых домов в дополнительные 35 тысяч рублей в год, что для малого бизнеса, работающего в условиях короткого туристического сезона, станет серьезным ударом.

Региональный закон о гостевых домах в Севастополе вступил в силу 1 декабря. Данным законом владельцев обязали самостоятельно зарегистрировать свои объекты в федеральном реестре. При игнорировании этого требования они не могут легально размещать рекламу на онлайн-платформах, участвовать в бронировании и принимать постояльцев — деятельность таких гостевых домов будет считаться незаконной.