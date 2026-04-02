Театр им.Луначарского повез «Таню» на «Золотую маску»

В этом году в фестивальной афише представлены 68 спектаклей-номинантов почти из всех регионов России. Фестиваль стартовал 28 февраля в регионах, показы в столице начались с 10 марта.

Среди конкурсных спектаклей — постановки по произведениям Пушкина, Чехова, Гоголя, Достоевского и других классиков русской и зарубежной литературы. Есть и современная драматургия.

Конкурсный показ спектакля «Таня» Севастопольского драмтеатра им.Луначарского состоится 4 апреля на Большой сцене Московского Губернского театра.

Спектакль поставил приглашенный режиссер-постановщик Иван Мивенцев по пьесе известного советского драматурга Алексея Арбузова. «Таня» была написана в 1938 году и переработана в 1947-м.

Это лирическая история о судьбе молодой женщины, для которой любовь к своему супругу — перспективному инженеру — стала целью существования. На алтарь этой любви она положила всё, в том числе учебу в медвузе. Узнав об измене мужа, героиня молча уходит от него, даже не сообщив, что ждет ребенка. Последующая ее жизнь оказалась такой непохожей на прежнюю: она потеряет ребенка, вернется в институт, окончит его и станет врачом. И не в рафинированной Москве, а в далекой Сибири... Отправившись к тяжелобольному ребенку в пургу за 30 километров, Таня спасет малыша, который оказывается ребенком ее бывшего мужа. Их встреча неожиданна и полна драматизма.

Премьера спектакля на домашней сцене в Севастополе состоялась в Международный день театра в 2025 году.

Премия «Золотая Маска» создана в 1993 году как профессиональная награда за лучшие постановки театров России, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол. Каждый год зрители могут познакомиться с лучшими спектаклями России на одноименном фестивале.

Фестиваль «Золотая маска» продлится до 10 июня. Будем болеть за наших!