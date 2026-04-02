Создадут совместную кафедру экстренной медицины

Севастопольский государственный университет и «Ялтинский многопрофильный медицинский центр» ФМБА России планируют создать базовую кафедру по экстренной медицине и вести научные исследования для разработки новых высокотехнологичных методик лечения.

«Я уверена, что наше сотрудничество с ведущим вузом [Севастополя] будет способствовать как развитию качественной подготовки студентов, так и развитию научных исследований. <...> Мы являемся одной из ведущих клиник [Крыма], которая работает в области высоких технологий. Нам очень важно взаимодействие с точки зрения развития науки, потому что ученым, которые работают у нас в клинике, нужно взаимодействие, обсуждение. Мы также видим очень большие перспективы развития в базовой кафедре, потому что наша клиника замечательно работает в области экстренной медицины, мы имеем реальный опыт в этом направлении», — сообщила ТАСС гендиректор медцентра Ольга Еремина.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве между СевГУ и учреждением ФМБА подписано 2 апреля.

В пресс-службе СевГУ уточнили, что документ подразумевает научно‑образовательное и инновационное сотрудничество, в том числе создание на базе медцентра базовой кафедры «Экстренная медицина». На ней планируется проводить подготовку студентов, обучающихся по направлениям «Сестринское дело» и «Лечебное дело» Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ.

«Мы связываем с этим договором перспективу повышения качества подготовки наших медиков, их обучения на самом передовом краю медицинской науки. Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России — это огромная возможность именно для того, чтобы дать нашим студентам фундаментальную составляющую подготовки, обеспечить их участии в разработке новых методик и в апробации самых современных подходов к лечению», — отметил ректор Владимир Нечаев.

Он напомнил, что в российской медицине большое внимание уделяется развитию новых технологий, и в профильном институте СевГУ помимо направлений подготовки «Лечебное дело» и «Сестринское дело» открыты такие, как «Медицинская биофизика» и «Медицинская кибернетика».

Будет и студенческий волонтерский отряд первой помощи

СевГУ и Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (СРО ООО «РКК») подписали соглашение о сотрудничестве. В вузе появится волонтерский отряд первой помощи, а студенты смогут бесплатно освоить дополнительную профессию.

«В рамках этого взаимодействия мы планируем создать волонтерский отряд по оказанию первой помощи. Также мы хотим предложить вашим студентам пройти бесплатное обучение в нашем учебном центре и получить профессию – например, нянечки, помощника по уходу, сиделки, социального работника или младшей медицинской сестры», — сообщил председатель севастопольского отделения «Российский Красный Крест» Сергей Титов.

Он подчеркнул: отделение стремится к тому, чтобы каждый студент к выпуску получил помимо диплома сертификат о прохождении полного базового 16-часового курса первой помощи. Сертификат действует во всех странах, где работает Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Присоединиться к отряду смогут студенты любых курсов и направлений, уточнили в пресс-службе университета.