Российская галерея искусств готовится к новоселью

Сейчас главная забота администрации галереи — безопасно переместить художественные произведения в специально построенные помещения. Всего подлежащих перевозке предметов искусства — полторы тысячи. Они хранились во временных посещениях на ул.Портовой, 17.

Каждый предмет перед транспортировкой тщательно упаковывают и укладывают в специальные контейнеры, оснащенные аппаратурой с функцией климат-контроля, рассказал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Перевозят предметы искусства в специальном транспорте с военизированным сопровождением. По прибытию на место, экспонаты разгружают не на улице, машина заезжает прямо в здание.

Перевозить экспонаты будут в течение нескольких дней. Распаковывать контейнеры начнут только после акклиматизации в новом пространстве. После этого часть предметов будет перемещена в хранилище, а другая часть размещена в выставочном зале.

Первой выставкой после открытия галереи станет экспозиция «Герои. Стихии», посвященная морю.

Российская галерея искусств является новым федеральным музеем, который был учрежден 9 августа 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.

В новой галерее предполагается сформировать новое национальное собрание произведений искусства.

Открытие нового здания галереи намечено на июнь.