Обход Инкерманского монастыря включен в федеральную транспортную схему

Правительство РФ утвердило схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В документ включено 158 дорожных объектов и 167 объектов железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, которые планируется реконструировать или построить в различных регионах страны.

Это железнодорожные линии и станции, аэропорты, аэродромы и посадочные площадки, морские терминалы, судоходные шлюзы, судоподъёмники и гидроузлы, федеральные автомобильные дороги и отдельные участки таких дорог.

Реализация мероприятий повысит эффективность транспортной системы России.

В схему включен один севастопольский объект — железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря длинной 1,941 км. Его строительство ведется в рамках технического перевооружения Крымской железной дороги для повышения безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта.