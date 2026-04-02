Флотский театр гастролирует по Белоруссии

Драмтеатр им. Бориса Лавренева Черноморского флота РФ с 31 марта по 9 апреля гастролирует по Белоруссии.

Флотские артисты находятся в стране по приглашению Общественного объединения «Белорусский союз военных моряков», при поддержке и организации Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Минске — филиала Государственного автономного учреждения города Москвы «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественникамм.

Выступления гостей приурочены к Дню Единения народов России и Беларуси, они пройдут в городах Минск, Пинск, Брест и Ганцевичи. Белорусские зрители увидят спектакли, спектакли-концерты с участием военного оркестра и тематические концерты.

В программе – спектакль-концерт «Флотские истории», спектакли «Исповедь Дон-Жуана», «Тайна моей любви», «Под холщовыми небесами», сатирические зарисовки «короля смеха» в форме изящной, динамичной и философской кабаре-сюиты.

Особое место в гастрольной афише занимает спектакль в формате читки-эскиза «Штурм» по отрывкам из романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», а также воспоминаниям разведчика Николая Гунько о штурме Сапун-горы в мае 1944 года.