Земельную чиновницу из Алушты осудили за взятки и должностные преступления

Суд вынес приговор бывшей начальнице управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты и приговорил ее к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в ГСУ СК по Крыму.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году многоквартирные жилые дома в поселке Партенит и селе Малый Маяк были признаны аварийными и подлежащими сносу — их эксплуатация создавала угрозу безопасности людей и сохранности имущества. Несмотря на это начальник управления, зная о наличии свободного маневренного фонда, не предприняла никаких мер по переселению граждан, что повлекло нарушение их прав.

В июне 2021 года между управлением и директором коммерческой организации был заключен договор аренды муниципальной недвижимости. Арендная плата по договору не вносилась, однако чиновница оказывала содействие арендатору и не принимала мер к устранению нарушений. В результате муниципальному образованию был причинен ущерб более двух миллионов рублей.

Также экс-чиновница обвинялась в получении взяток. За деньги она сокращала установленные законом сроки рассмотрения заявлений о передаче муниципальных земельных участков в собственность, ускоряла перераспределение участков и обеспечивала выигрыш фирмы на торгах аренды муниципального имущества. Общая сумма полученных взяток составила свыше одного миллиона рублей. Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство.

Суд признал женщину виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и халатности и приговорил к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ее лишили права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на пять лет.