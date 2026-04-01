Возбуждено уголовное дело из-за отсутствия ремонта в историческом доме

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Как пояснили в ведомстве, в интернете появились сообщения о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома на ул.Большой Морской, который был построен в 1951 году и имеет статус объекта культурного наследия. Здание длительное время разрушается, работы по его сохранности не проводятся. Ранее один из обломков фасада упал на местного жителя. Отмечается, что указанный случай был не единичен, однако власти города мер по сохранению ОКН не предпринимают.

В связи с разрушением объекта культурного наследия СК России по Республике Крым и Севастополю была организована процессуальная проверка. Руководителю ГСУ Владимиру Терентьеву поручено возбудить уголовное дело и предоставить отчет о ходе и результатах расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.