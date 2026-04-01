Собаки-проводники на службе и дома

В последнюю среду апреля во всем мире отмечают День собак-поводырей. Это служебные собаки — представители собачьей элиты, которые прошли многоступенчатый отбор и получили профессиональную подготовку. Они помогают слепым людям безопасно и быстро передвигаться.

Впервые систематическое обучение собак-проводников началось после Первой мировой войны из-за большого числа вернувшихся с фронта слепых. В СССР подготовка поводырей началась после Великой Отечественной войны. В Центральной школе служебного собаководства в 1947 году были обучены и переданы нуждающимся первые собаки-поводыри.

В 1960 году Центральным правлением Всероссийского общества слепых была создана школа по подготовке проводников для незрячих. Коллектив тренеров-дрессировщиков составляли офицеры-фронтовики.

Сегодня в России есть два центра подготовки таких собак. Они находятся в Подмосковье: учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» и Российская школа подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

В Севастополе четыре собаки-поводыря

Задачи по реабилитации инвалидов по зрению в Севастополе выполняет региональное отделение Всероссийского общества слепых, которое в том числе обеспечивает консультации и помощь в получении собак-проводников. В городе живет четыре человека, которым помогают собаки-поводыри.

По словам председателя регионального общества слепых Наталии Челюскиной, все желающие оформить собаку и кому она положена по медицинским предписаниям, могут получить ее бесплатно и без особых сложностей. Путь уже проторен.

Срок ожидания перед получением поводыря занимает около двух лет. Стоимость полного цикла обучения собаки в центре обходится государству в полтора миллиона рублей.

«Севастопольская газета» встретилась с хозяйками двух прекрасных лабрадоров, которые рассказали о своих помощниках.

Кая

Оксана Серединская тотально слепой человек. Она приехала в Севастополь со своей собакой с материка.

— Моя собака — лабрадор, ее зовут Кая. Сейчас ей 11 лет. Когда я ее получила, ей было два года. Она — ветеран труда. У меня договор с учебно-кинологическим центром «Собаки-помощники». Там воспитывают собак-поводырей и собак-терапевтов. Собаки-терапевты работают с детьми-аутистами в реабилитационных центрах, — рассказала женщина.

В Севастополь ее семья переехала из Самары, а до этого они жили в Краснодаре. Несмотря на переезды, собака хорошо ориентировалась во всех городах, где они проживали. Сколько Кая знает маршрутов, хозяйка считала только первый год, а потом, по ее словам, «сама сбилась со счета». Признается, что жить и передвигаться с собакой-проводником и без — это словно ездить на иномарке премиум класса или в полной маршрутке.

— Когда собака живет долго с хозяином, то иногда даже команды вслух не нужно произносить. Она понимает тебя не то чтобы с полуслова, с полумысли! Чувствует твое настроение. Моя собака спокойная, она привыкла долго ждать. Я работаю массажисткой, и собака всегда рядом. У меня есть маленький ребенок, и, конечно, у нас появилось больше маршрутов, например, теперь мы регулярно ходим в детский сад, и режим жизни тоже изменился, — говорит О.Серединская.

Улана

Любовь Зеленская — хозяйка палевого лабрадора по имени Улана. Это первая собака, которую по российскому законодательству получили в Севастополе. Произошло это в 2023 году. Тогда собаке было полтора года. Сейчас — это молодая, подвижная и очень игривая собака.

О том, что незрячие могут получить собаку-поводыря, Л.Зеленская узнала от О.Серединской. Очень этим заинтересовалась и обратилась в тогда еще Пенсионный фонд, где ей сообщили, что Севастополь не выдавал, не выдает и не будет выдавать собак-поводырей.

— Документы мы оформляли полтора года. Три раза их возвращали. Когда вы подаете документы в Социальный фонд, вы заполняете анкету, в которой озвучиваете свои требования и пожелания. Собаку подбирают каждому индивидуально. У меня было два требования: мне нужна была сука, потому что у меня частный дом и есть два кобеля — стаффордширских терьера, которые занимаются охраной. Они братья из одного помета. Мы точно знали, что другого кобеля они не потерпят, — вспоминает Л.Зеленская.

Улану воспитывали в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, которая находится в поселке Купавна в Подмосковье. В Купавне воспитывают поводырей из собак четырех пород: лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и двух видов овчарок: восточноевропейской и немецкой.

Из десятка просмотренных щенков для обучения подходит один. Собак отбирают жестко, оцениваются уверенность в себе, дружелюбие, смелость, устойчивость психики и ориентированность на человека. За время обучения тренер-дрессировщик должен объяснить будущему проводнику, что от него требуется: привести человека из точки А в точку Б, пройдя через определенные ориентиры быстро, безопасно, предупреждая о возможных препятствиях. Каждый известный маршрут имеет свое название, например, «Магазин», «Вокзал», «Театр». Специалисты говорят, что собака может запомнить до четырех сотен маршрутов. Для этого ей достаточно пройти по маршруту два раза.

В листе ожидания центра могут находиться более ста человек. В анкете максимально подробно указываются не только физические параметры хозяина: вес, рост, возраст, но и специфические особенности — насколько хорошо человек ориентируется с тростью, по каким маршрутам чаще всего ходит, как часто пользуется общественным транспортом, какой у него состав семьи, есть ли другие животные, в городе он живет или в деревне.

Когда пара подобрана, человек приезжает в центр. Как правило, встреча собаки с потенциальным хозяином проходит достаточно эмоционально. Будущий хозяин проводит в центре две недели. Проживание, питание и само обучение для незрячих людей там бесплатны.

— Когда я получала собаку, мы подписывали договор о безвозмездном пользовании, но до конца собака мне все равно не принадлежит. Она принадлежит государству, которое на ее содержание выделяет деньги. В прошлом году Лане на год выделили 38 тысяч рублей. Я обязана поставить собаку на учет в госветклинику, делать прививки, кормить, гулять, обрабатывать от насекомых. С этого года собаки-поводыри признаны служебными, и нам пообещали сертификат на 60 тысяч рублей на корма, — объясняет хозяйка.

Как выяснилось, Л.Зеленская и Улана — заядлые театралки. Каждую неделю они ходят в театр.

— В театре мы покупаем крайние места. Весь спектакль собака лежит в проходе. Люди, конечно, удивляются. В антракте подходят познакомиться и погладить. Она, как и все собаки-проводники, вхожа в поликлинику, госучреждения, электрички, катера, автобусы, музеи, кинотеатры, магазины. Она везде рядом. Собака-поводырь ходит без намордника. Потому что если у меня выпадет что-то или я уроню какой-то предмет, то она его либо поднимает, либо будет охранять, упираясь в него носом, — делится нюансами Л.Зеленская.

Проводникам обязательно выдаются специальные шлейки, на которых обозначено, что это собака-поводырь. Как только шлейку надели — это значит, что собака на работе: никаких игр, никакого внимания другим животным или окружающим. Если хозяин относится к своей собаке плохо или не использует ее по назначению, то собаку могут изъять.

Кстати

Породы собак-проводников

Важно понимать, что принадлежность собаки к какой-либо породе еще не делает ее проводником автоматически.

Золотистый ретривер. Собаки этой породы отличаются нежностью, высокой эмпатией и жизнелюбием. Деликатность, интеллигентность и высокий интеллект делают их ценными помощниками. Ретриверы редко лают, энергичны, выносливы и сообразительны. Они обладают острым чутьем и отличной памятью.

Лабрадор-ретривер. Собаки этой породы наделены дружелюбным характером. Лабрадоры очень миролюбивые, спокойные и покладистые животные. Высота в холке достигает примерно 50-55 см, с таким псом удобно передвигаться по улице. Животные с легкостью переключаются с инструктора на нового владельца, быстро налаживая с ним контакт.

Колли. Это смелые, выносливые животные, которые с радостью придут на помощь. Они очень дружелюбны и легко приспосабливаются к любым условиям. Им необходим особый уход, чтобы густая шерсть не сбивалась в колтуны. Однако существует короткошерстная разновидность колли, которая лишена этого недостатка.