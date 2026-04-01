Наблюдали птиц в естественной среде

Главное — не кормить их хлебом и не пугать.

В Международный день птиц — 1 апреля — представителей СМИ Севастополя экологи пригласили в оконечность Стрелецкой бухты, где традиционно гнездится множество пернатых. Здесь их можно наблюдать в естественной среде.

Берег, заросший травой и кустами, тихая заводь, спокойная водная гладь, словом, отличное место для разговора об охране природы. Для начала, помощник директора департамента природных ресурсов и экологии Ирина Варава рассказала, что в этом году приоритетное внимание Севприроднадзором уделяется двум представителям отряда соколообразных: могильнику и змееяду.

Краснокнижных будет больше

На сегодня в Красную книгу Севастополя внесены 11 видов птиц, но специальной комиссией предложено расширить список особо охраняемых пернатых еще на 16 видов. Их включат в новое издание Красной книги Севастополя, выход которой запланирован на 2028 год, после согласования с Минприродой и Росприроднадзором.

Всего же в Севастополе зафиксировано 268 видов птиц, что составляет около 80% всех обитающих на Крымском полуострове. Наибольшее количество птиц можно наблюдать в зимний период, преимущественно, в бухтах Круглая (омега) и Соленая (Казачья).

О многообразии пернатых в Севастополе рассказал педагог Малой Академии наук, член Союза писателей России, бёрдвотчер Тихон Синицын.

По его данным, всего на полуострове обитают 340 видов птиц. Сейчас завершается период весеннего пролета, оттого в бухтах Севастополя остаются на отдых гидрофильные и околоводные виды птиц. Среди них чонга, чернозобая гагара, лысуха, кряква, несколько видов поганок, цапля, чайка и другие виды. За птицами в разное время суток наблюдают профессиональные орнитологи, натуралисты, исследователи.

Среди пернатых встречаются редкие, в том числе занесенные в Красные книги — России и региональную.

— Сейчас мы находимся у оконечности Стрелецкой бухты, одной из многочисленных бухт полуострова. Именно здесь в прошлом году была зафиксирована колпица. У побережья Севастополя также встречается занесенный в Красную книгу России хохлатый баклан, который к тому же гнездится в наших местах, — поделился знаниями Т.Синицын.

Орнитологи также внимательно наблюдают за краснокнижными чернозобыми гагарами. Фиксировали краснокнижных ходулочника, белоглазого нырка, зимой в бухте Круглой наблюдали утку-савка.

Еще одно интересное наблюдение: в этом году на территории заповедника «Херсонес Таврический» была зафиксирована краснозобая казарка из Красной книги России и Севастополя. А однажды перезимовать в наших бухтах решили обычно улетающие в южные регионы белый аист, удод, стрепет и фламинго.

По словам Т.Синицына, через территорию Севастополя проходит активный пролет птиц, оттого в бухтах концентрируется наибольшее количество для юга Крыма околоводных птиц. Среди них также могут оказаться так называемые отстающие птицы, которые по разным причинам не поспевают на стаей.

Книга и альбом

Книга с названием «Птицы Севастополя» вышла в свет в 2023 году. Ее авторы — ученые-биологи Михаил Бескаравайный и Виталий Гирагосова. Это результат более, чем полувековых исследований с анализом и отличными иллюстрациями.

На встрече был также показан изданный в 2023 году альбом с уникальными фотографиями птиц авторства В.Гирагосова.

Как рассказала, дочь В.Гирагосова Анна, альбом вобрал фотоработы отца и наиболее интересные заметки, книга была издана семьей в память о замечательном человеке и исследователе.

Чонга — птица года

На одном из снимков запечатлена птица под названием чонга, или большая поганка — символ 2026 года среди природоохранных птиц. Чонга зимует в бухтах города, а также в акваториях, примыкающих к Севастополю. Летом встречается не так часто, зато зимой...

В книге «Птицы Севастополя» говорится, что в морских акваториях междуречья Бельбека и Качи в иные годы отмечались скопления чонги в количестве до 20 тысяч особей, а в бухтах Севастополя — более 560.

Кстати, чонгу можно было наблюдать в бухте и во время нынешней беседы, птицы держались около зарослей тростника. Кроме чонги, в бухте можно увидеть лысух, малых и черношеих поганок, нырковых уток, чаек озерных. На территории бухты также зафиксированы краснокнижный малый баклан, пеликан. В зарослях тростника можно наблюдать зимородка. Встречаются водяной пастушок, средиземноморская чайка.

На вопрос, что можно сделать для сохранения птиц в природной среде, Т.Синицын ответил, что не нужно кормить околоводных птиц хлебом и пугать.

Еще одна рекомендация — сохранять естественные биотопы, не вырубать тростник, не засорять территорию бытовыми отходами, проводить субботники.

В этом смысле, территория около оконечности бухты явно нуждается во внимании общественности — судя по санитарному состоянию территории субботники там давно не проводились.

Справка

Бёрдвотчер (от англ. birdwatcher — «наблюдатель за птицами») — это человек, который занимается бёрдвотчингом: любительским наблюдением за птицами в естественной среде обитания.