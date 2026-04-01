Миграционное законодательство нарушили более двух сотен раз

Сотрудники севастопольской полиции с 16 по 26 марта провели 149 рейдов на стройках, в жилом секторе и местах компактного проживания иностранцев.

За две недели полицейские выявили 211 административных правонарушений относительно въезда и режима пребывания, нелегальной трудовой деятельности, предоставлении ложных сведений. Зафиксировали 30 сообщений о нарушениях миграционного законодательства: организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановке на учет, сообщила пресс-служба УМВД России по г. Севастополю УМВД России по Севастополю.

Кроме этого, в ходе одного из проверочных мероприятий сотрудники полиции выявили иностранца, который находился в регионе с нарушением правил миграционного учета, незаконно приобретал, хранил и употреблял запрещенные вещества. В отношении него составлены административные протоколы.