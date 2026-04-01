Дома на улице Корчагина восстановят в кратчайшие сроки

О начатых работах по ремонту домов, пострадавших от взрыва 23 марта, рассказал и.о.губернатора Севастополя Павел Иено.

До 15 апреля в доме №20 вставят все окна. Десять уже готовы, осталось 150. В этом доме аварийному ремонту подлежит больше 40 квартир, 15 — нужно полностью восстановить.

Строители уже приступили к работам.

По дому №14, где находился эпицентр взрыва, ждут результаты обследования.

«Мы на этой неделе ожидаем анализ результатов обследования, который выполняет профэксперт», — сообщил П.Иено. Пока известно, что дом подлежит восстановлению.

По его словам, до конца недели должен быть готов проект частичного демонтажа пострадавшего от взрыва подъезда в торце дома.

С 5 апреля начнется ремонт фасада дома №14. О сроках завершения ремонта в каждой из квартир жителей известят позже.

П.Иено подчеркнул, что поставлена задача — восстановить пострадавшие дома в максимально сжатые сроки.

Взрыв в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома №14 на ул.Корчагина произошел поздно вечером 23 марта. Были разрушены конструкции торцевой части здания. Погибли два человека, 12 жителей дома госпитализированы, в том числе трое детей. Также серьезно пострадал расположенный напротив дом №20. Там полностью выгорели несколько квартир. В доме №16 взрывной волной выбило окна.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».