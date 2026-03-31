Стали медалистами «Архимеда»

Севастопольские школьники привезли из Москвы две серебряные и одну бронзовую медали, завоеванные на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

По словам директора Малой Академии наук Сергея Пасеина, всех трех призеров условно можно отнести к новому поколению мановцев.

Серебряный медалист Владислав Букреев занимается в творческом объединении «Прикладная математика», на «Архимеде» он представил проект системы на базе ИИ для прогнозирования отказов техники.

Александр Бондарев, также обладатель серебряной медали, увлекается электроникой, в МАНе он занимается в секции «Робототехника и микроэлектроника». На «Архимеде» высоко оценили его изобретение, связанное с разработкой мобильной метеостанции для мониторинга воздуха.

Молодой человек уже не однажды участвовал в различных конкурс и в скором времени поедет в Санкт-Петербург для участия в юбилейной XX Всероссийской юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях».

Варвара Иващенко завоевала бронзу за работу о подводной навигационной системе с нейросетевой оценкой рисков.

– Варвара буквально ворвалась в ряды мановцев. Девушка учится в лицее-предуниверсарии, – рассказал С.Пасеин.

В.Иващенко также поедет со своей работой в Санкт-Петербург для участия в научно-практической конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях»

Мановцы из Севастополя регулярно принимают участие в конференции, на этот раз свои работы представят трое участников

Что касается «Архимеда», это ежегодное мероприятие, где представляются результаты интеллектуальной деятельности в различных областях техники и технологий. Салон проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Министерства обороны РФ, Роспатента, Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA) и других организаций.

Салон «Архимед» считается главным событием года в своей области, и севастопольцы регулярно получают там награды. В этом году от Севастополя поступили 10 научных исследований, из которых три получили признание.

Кроме медалей, севастопольским участникам вручен Кубок региона «За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства в регионе».