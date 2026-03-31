Севастополь получит федеральную субсидию на догазификацию

На подключение домов севастопольских льготников к газу Правительство РФ выделит более 13,5 миллионов рублей, об этом в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего же в текущем году на подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям из федерального бюджета будет направлен один млрд рублей.

Средства на условиях софинансирования получат 56 регионов, заявивших о такой потребности. Участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Так, согласно документу, Крым получит 40,3 миллиона рублей. Севастополю выделят 13,6 млн.

Право на бесплатную газификацию своих домов имеют многодетные родители, люди с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство субсидирует льготным категориям граждан расходы по подключению дома к газу и приобретению необходимого газового оборудования.