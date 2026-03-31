Росстат представил данные о границе бедности

В четвертом квартале 2025 года граница бедности в России составила 17 146 рублей. Жителей страны с месячными доходами ниже этой суммы — 4,8% .

По сравнению с четвертым кварталом 2024 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 0,5 п.п.

В сообщении Росстата указано, что на снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в IV квартале 2025 года составила 112 583 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в номинальном выражении на 11,2%, в реальном — на 4,3%. Средний размер назначенных пенсий в IV квартал 2025 года составил 23 534 руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 11,6%.

Денежные доходы россиян, по оценке, в четвертом квартале 2025 года составили 40,0 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 13,0%. Рост реальных денежных доходов составил 6,0%. Инфляция в последней четверти 2025 года к соответствующему кварталу 2024 года составила 106,6%.

Благодаря росту заработной платы и адресным мерам социальной поддержки, доходы наименее обеспеченных групп населения выросли в IV квартале 2025 года на 12,3% в номинальном выражении.

Оценка численности постоянного населения России на 1 января 2025 года составляла 146,1199 млн человек. Данные на 1 января 2026 года Росстатом пока не опубликованы.